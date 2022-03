Roma, 23 mar. (LaPresse) – Sono 23.000 le imprese nel settore ristorazione che nel 2021 hanno cessato l’attività, contro le 8.942 che invece l’hanno avviata. Un saldo negativo per quasi 14mila unità e che conferma per il secondo anno la forte frenata della nascita di nuove imprese e la contestuale accelerazione di quelle in chiusura, che nel biennio 2020/2021 toccano la soglia di 45 mila cessazioni. Questa la fotografia scattata dal rapporto annuale 2021 sulla ristorazione prodotto da Fipe-Confcommercio e presentato questa mattina.

