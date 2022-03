Bruxelles, 23 mar. (LaPresse) – La Commissione presenta oggi una proposta legislativa che introduce un livello minimo di stoccaggio di gas dell’80% per il prossimo inverno, da raggiungere entro il 1 novembre 2022, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, che sale al 90% per i successivi anni.

