Bruxelles, 23 mar. (LaPresse) – La Commissione è pronta a creare una task force sugli acquisti comuni di gas a livello di Ue. Mettendo in comune la domanda, la task force faciliterebbe e rafforzerebbe quella dell’Ue sulla sensibilizzazione internazionale ai fornitori per garantire importazioni a buon prezzo prima del prossimo inverno. I partenariati dell’Ue con paesi terzi per l’acquisto collettivo di gas e idrogeno – scrive la Commissione – possono migliorare la resilienza e abbassare i prezzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata