Roma, 23 mar. (LaPresse) – “E’ un momento di passaggio, di crisi, in cui tante decisioni saranno dolorose”. Così il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’evento ‘La crisi Ucraina: i riflessi sull’economia italiana’, sottolineando che ora “la politica non può sottrarsi a decisioni impegnative e anche impopolari”.

