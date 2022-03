Roma, 23 mar. (LaPresse) – “I fondatori dell’Ue, fra cui Alcide De Gasperi, avevano come obiettivo la pace nel continente europeo. Proprio per questo avevano progettato la Comunità europea di difesa. E proprio per questo noi vogliamo creare una difesa europea e vogliamo adeguarci all’obiettivo del 2% che abbiamo promesso nella Nato”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica nell’Aula della Camera dopo la discussione generale sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata