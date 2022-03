Milano, 23 mar. (LaPresse) – Nella tarda serata di ieri, i carabinieri del comando provinciale di Crotone hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio stradale aggravato in concorso, emessa dal gip, nei confronti del 18enne, già deferito in stato di libertà per lo stesso reato insieme al padre, a seguito dell’investimento di tre pedoni, avvenuto nella serata della scorsa domenica sulla S.P. 22, in località Cantorato, all’altezza del civico 52, nel quale è rimasta uccisa una bimba ucraina, di 5 anni, arrivata in Italia lo scorso 26 febbraio.

