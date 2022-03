Milano, 22 mar. (LaPresse) – “No, non è un buon vaccino, non funziona, i dati non sono mai stati mostrati con chiarezza”. Lo ha detto l’immunologa Antonella Viola questa mattina a Forrest su Rai Radio1, a proposito del vaccino russo anti-Covid Sputnik.

