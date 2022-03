Milano, 22 mar. (LaPresse) – La segretaria al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo e la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine C. Tai hanno annunciato un nuovo accordo con il Regno Unito per consentire importazioni di prodotti di acciaio e alluminio del Regno Unito senza l’applicazione di dazi. “Da quando è entrato in carica, il presidente Biden ha considerato una priorità assoluta ricostruire le nostre relazioni con i nostri alleati e partner in tutto il mondo mentre lavoriamo per contrastare le pratiche commerciali sleali della Cina e garantire che l’America sia in grado di competere a livello globale nel 21° secolo. L’accordo storico di oggi è una testimonianza di quell’ambizioso obiettivo e andrà a beneficio delle industrie e dei lavoratori americani dell’acciaio e dell’alluminio proteggendo la produzione, nonché dei consumatori allentando le pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti. Consentendo un flusso di acciaio e alluminio senza tasse dal Regno Unito, riduciamo ulteriormente il divario tra domanda e offerta di questi prodotti negli Stati Uniti. E rimuovendo i dazi di risposta del Regno Unito, riapriremo il mercato britannico agli amati prodotti americani”, ha sottolineato Raimondo in una nota.

