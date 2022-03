Milano, 22 mar. (LaPresse) – “Caro popolo italiano, oggi ho parlato con sua santità Papa Francesco, ha detto parole molto importanti: Capisco che desiderate la pace, che dovete difendervi”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, iniziando con queste parole il suo intervento in videocollegamento con il Parlamento italiano in seduta comune. In aula a Montecitorio anche il presidente del Consiglio Mario Draghi.

