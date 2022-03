Berlino (Germania), 22 mar. (LaPresse/AP) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha nuovamente respinto gli appelli al boicottaggio delle forniture energetiche russe. Le sanzioni sono state pensate per essere “tollerabili” per coloro che le impongono, anche a lungo termine, ha affermato Scholz, in conferenza stampa congiunta con la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola. “Ecco perché la posizione della Germania su questa questione rimane invariata”, ha aggiunto il cancelliere. Scholz ha affermato che la Germania sta lavorando per diversificare il proprio approvvigionamento energetico e che, sebbene ciò richiederà tempo, alla fine avrà lo stesso effetto di un boicottaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata