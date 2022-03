Roma, 17 mar. (LaPresse) – “Quando si parla di armi fatico ad applaudire, quando si parla di pace sono felice”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando Montecitorio dopo la seduta straordinaria con l’intervento del premier ucraino Volodymyr Zelensky. “La risposta militare e una risposta sbagliata”, ha aggiunto Salvini, che sulle sanzioni precisa: “va bene bloccare patrimoni di oligarchi e ministri ma non prendersela con la povera gente”. Il leader del Carroccio si augura che “vengano raccolte le parole di pace anche dalla comunità occidentale. Io la voglio, Zelensky pure” e “il Santo Padre la chiede dall’inizio. Spero che qualcuno in occidente non pensi invece a una risposta armata”.

