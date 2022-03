Roma, 22 mar. (LaPresse) – La giornalista ucraina di Hromadske, Viktoria Roshchina è stata rilasciata. Lo riporta il Kyiv Independent. La donna era prigioniera delle forze russe dal 15 marzo. Secondo il sito di notizie, la giornalista, come condizione per il suo rilascio, sarebbe stata costretta a registrare un video in cui diceva che le forze russe le avevano salvato la vita.

