Atene (Grecia), 22 mar. (LaPresse/AP) – Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha affermato che intende scortare personalmente gli aiuti umanitari nella città di Mariupol, nel sud dell’Ucraina, in coordinamento con il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Il ministro ha detto di aver inviato una richiesta ufficiale alla parte ucraina per facilitare l’invio di aiuti umanitari e una richiesta alla parte russa per far entrare la consegna. Nell’area di Mariupol vive una considerevole comunità greca. Dendias non ha fornito dettagli su una possibile data per la consegna.

