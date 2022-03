Milano, 22 mar. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto conversazioni telefoniche con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e con il premier Mario Draghi. Durante questi contatti, rende noto l’Eliseo citato dai media francesi, “si è parlato di possibili risposte a breve e medio termine per garantire la sicurezza energetica europea e far fronte al rialzo dei prezzi, nel quadro degli obiettivi fissati al vertice di Versailles (10 e 11 marzo) e in preparazione del Consiglio europeo del 24 e il 25 marzo”. Nelle discussioni con Scholz e Draghi, Macron ha anche fatto riferimento alle “sfide per la sicurezza” europee, in vista del vertice Nato di giovedì e dopo la recente adozione della nuova guida strategica europea sulla sicurezza e la difesa che porterà ad “azioni comuni” dei membri dell’Ue.

