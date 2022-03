Roma, 22 mar. (LaPresse) – “Quante altre bombe devono cadere, quante altre Mariupol devono essere distrutte, quanti altri ucraini, russi verranno ancora uccisi prima che tutti ci rendiamo conto che questa guerra non può avere nessun vincitore ma soltanto perdenti?, quante altre persone devono ancora morire in Ucraina e quante altre persone in tutto il mondo dovranno soffrire la fame perchè questo si fermi?”. Lo ha affermato il segretario general dell’Onu Antonio Guterres parlando della guerra in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata