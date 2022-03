Roma, 22 mar. (LaPresse) – Il numero esatto non è e non sarà agli atti, dal momento che la seduta che ha avuto all’ordine del giorno l’incontro in videoconferenza di deputati e senatori con il presidente d’Ucraina, Volodymyr Zelensky, non prevede una registrazione delle presenze, ma secondo le stime che vengono fatte in queste ore da addetti ai lavori e segretari d’aula sarebbero più di 350 gli assenti. Se, infatti, l’emiciclo di Montecitorio era praticamente pieno, quasi vuote erano le tribune messe a disposizione per accogliere anche i senatori. “I parlamentari in totale sono 945 – viene spiegato – tra aula e tribuna al massimo eravamo 580”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata