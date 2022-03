Milano, 22 mar. (LaPresse) – Il presidente americano Joe Biden ha ribadito che la Russia potrebbe condurre “operazioni sotto falsa bandiera”, inclusa la possibilità di un attacco con armi chimiche in Ucraina. “Putin è con le spalle al muro, non si aspettava la portata o la forza della nostra unità, e più è con le spalle al muro, più può usare tattiche dure”, ha detto Biden, “ogni volta che inizia a parlare di qualcosa che pensa che la Nato, l’Ucraina o gli Stati Uniti stiano per fare, significa che si sta preparando a farla lui”.

