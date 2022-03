Campobasso, 22 mar. (LaPresse) – E’ in condizioni gravissime il parroco dell’eremo Madonna del Viandante a Termoli (Campobasso), coinvolto da un infortunio avvenuto in chiesa. Il sacerdote, 62 anni, è caduto dalla scala mentre cambiava una lampadina fulminata battendo la testa. Portato inizialmente all’ospedale San Timoteo di Termoli, ieri è stato trasferito a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni sono molto gravi, secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere. Il parroco è molto conosciuto anche per la sua attività di iconografo in basso Molise. Nel 2020 ha donato una icona sacra a papa Bergoglio in Vaticano, nell’ambito delle celebrazioni per San Timoteo, compatrono di Termoli.

