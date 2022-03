Torino, 22 mar. (LaPresse) – Rafa Nadal dovrà star fuori dalle quattro alle sei settimane dopo i problemi accusati nel torneo di Indian Wells, Masters 1000 in cui si è arreso in finale contro Taylor Fritz. Il tennista, di rientro dagli Stati Uniti, al suo arrivo si è recato a Barcellona in visita dal dottor Ruiz-Cotorro, a capo del suo team medico. Il maiorchino “presenta un’incrinatura da stress nel terzo arco costale sinistro – ha spiegato – Il tempo stimato per il ritorno all’attività agonostica è di 4-6 settimane”. “Non me lo aspettavo, non è una buona notizia – ha dichiarato Nadal – Sono devastato e triste perché dopo un buon inizio di stagione avevo ottime sensazioni. Quello che farò è avere pazienza e lavorare sodo dopo la mia guarigione. Ancora una volta ringrazio tutti per il sostegno”. Nadal rischia di saltare gran parte della stagione sulla terra rossa, ma la sua presenza al Roland Garros, secondo Slam stagionale, non sembra a rischio. Il torneo infatti è in programma dal 22 maggio al 5 giugno a Parigi.

