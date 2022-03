Milano, 22 mar. (LaPresse) – L’Unione europea “condanna fermamente la sentenza del tribunale distrettuale di Lefortovo di Mosca di estendere di ulteriori 9 anni la reclusione del politico russo dell’opposizione Alexei Navalny. Ci rammarichiamo inoltre profondamente che le udienze del tribunale si siano svolte in un ambiente de facto chiuso, inaccessibile agli osservatori nella colonia penale fuori Mosca dove Alexei Navalny sta già scontando un’altra condanna politicamente motivata, che apre spazio alla fabbricazione di accuse e alla mancanza di esercizio dei diritti di difesa da parte dell’imputato. Questa è l’indicazione più evidente che il sistema legale russo continua a essere strumentalizzato contro Navalny”. L’Unione europea “deplora la sistematica repressione della società civile, dei media indipendenti, dei singoli giornalisti e dei difensori dei diritti umani in Russia. Questa repressione interna sta accelerando nel mezzo dell’aggressione militare in corso della Russia contro lo stato sovrano vicino, l’Ucraina. Il governo russo continua a ignorare clamorosamente tutti gli obblighi e gli impegni internazionali per il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ribadiamo il nostro appello alle autorità russe per il suo rilascio immediato e incondizionato. Chiediamo alle autorità russe di conformarsi alla misura provvisoria concessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in merito alla natura e all’entità del rischio per la vita di Navalny”.

