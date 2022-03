Milano, 22 mar. (LaPresse) – Una Corte di Mosca ha dichiarato il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, già in carcere, colpevole di frode su larga scala. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “Alexei Navalny ha commesso frode, in particolare appropriazione indebita di beni di qualcun altro attraverso bugie e abuso di fiducia”, ha dichiarato la giudice Margarita Kotova pronunciando la sentenza di condanna. La pena a cui Navalny verrà condannato sarà annunciata in un secondo momento.

