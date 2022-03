Milano, 22 mar. (LaPresse) – Ancora problemi alla vista per il pilota spagnolo Marc Marquez. Il Team Repsol Honda Team ha infatti reso noto che l’ex campione del Mondo è stato vittima di “un altro episodio di diplopia a causa della pesante brutta patita durante il Warm Up del il Gran Premio d’Indonesia”. Marquez era stato dichiarato non idoneo per il Gran Premio svoltosi sul circuito di Mandalika dopo aver subito un high side alla curva 7.

