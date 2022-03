Roma, 22 mar. (LaPresse) – Secondo quanto riportano i media israeliani, l’assalitore che ha ucciso almeno quattro persone a Beersheva, è stato ucciso da un viandante che gli ha sparato. L’aggressore, identificato come Muhammad Alab Ahmed abu Alkiyan, era stato arrestato nel 2015 per aver sostenuto e promosso l’Isis nella scuola in cui insegnava.

