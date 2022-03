Bruxelles, 22 mar. (LaPresse) – “Il novanta per cento del gas che consumiamo in Europa viene importato e la Russia fornisce quasi la metà di tali importazioni, a vari livelli tra gli Stati membri. La Russia rappresenta anche il 27% delle importazioni di petrolio e il 46% delle importazioni di carbone. Quando un lato di questa relazione commerciale inizia improvvisamente a utilizzare l’energia come un’arma, quel rapporto diventa insostenibile e deve cambiare completamente. L’Ue non sarà ricattata”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nel suo discorso programmatico all’Università di Oxford dal titolo “La svolta: le implicazioni della guerra di Putin per le scelte economiche e politiche dell’Europa”.

