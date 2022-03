Milanoì, 22 mar. (LaPresse) – “Il MITE ha già dato a Snam l’ indirizzo per la negoziazione all’acquisto di una FSRU” (Floating Storage and Regasification Units) “e al noleggio di una seconda unità, infrastrutture che saranno oggetto di un prossimo DPCM di identificazione come impianti strategici”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, durante l’informativa alla Camera sugli ulteriori rincari dei costi dell’energia e sulle misure adottate dal Governo per contrastarne gli effetti.

