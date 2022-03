Roma, 22 mar. (LaPresse) – La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha riferito su Twitter di essere risultata positiva a un test Pcr per il Covid-19. Il presidente Usa Joe Biden, che ha avuto due incontri a distanza con lei, è invece risultato negativo al test. Psaki non accompagnerà il presidente nel suo viaggio in Europa.

