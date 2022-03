Milano, 22 mar. (LaPresse) – Netto balzo degli attuali positivi in Italia con + 25.327 in 24 ore contro i 2.456 registrati dal bollettino ministeriale in giorno prima: il totale delle persone oggi alle prese con il virus in Italia sale a 1.200.607, di cui 1.191.183 in isolamento domiciliare.

