Catanzaro, 22 mar. (LaPresse) – Picco dei contagi in Calabria: il bollettino Covid quotidiano accerta 3.994 nuovi casi (solo a Cosenza 1.237) e ben 9 decessi (4 a Cosenza e Reggio, uno a Crotone). Nei reparti 5 letti in più occupati nelle infettive ed uno in quelle di intensiva. Quasi al 30% l’indice di positività a fronte di 13.752 tamponi effettuati.

