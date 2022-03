Milano, 22 mar. (LaPresse) – “Siamo diventati quasi completamente dipendenti dalle importazioni: Oggi oltre il 95% del gas naturale consumato in Italia viene quindi importato dall’estero”. Così ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione alla Camera, o+ sugli ulteriori rincari dei costi dell’energia e sulle misure adottate dal Governo per contrastarne gli effetti.

