Roma, 21 mar. (LaPresse) – “Con la conclusione dei lavori della Bussola Strategica, l’Unione Europea raggiunge un traguardo importante. Stiamo rafforzando la capacità di difesa comune in un momento storico che lo richiede e che segna un autentico spartiacque in tema di sicurezza collettiva.” – Così il Ministro italiano della Difesa, Lorenzo Guerini, al termine dell’incontro con i colleghi della Difesa e degli Esteri dei Paesi UE, tenutosi presso la sede del Consiglio Europeo. “L’adozione di un documento strategico forte e ambizioso conferma l’unità, la determinazione e la coesione dell’UE e invia un messaggio forte e inequivocabile.” – Ha proseguito il Ministro Guerini. “L’Italia considera la “Bussola Strategica” un primo passo verso l’Europa della Difesa. Un primo passo necessario per rinforzare il pilastro europeo della Nato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata