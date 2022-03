Milano, 21 mar. (LaPresse) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, in un’intervista a emittenti europee citata dall’aenzia Unian, ha dichiarato che gli ultimatum della Federazione russa sono inaccettabili per l’Ucraina, possono essere accettati solo in caso di distruzione dell’Ucraina. “L’Ucraina non può accettare gli ultimatum della Federazione russa. Dovremmo essere distrutti perchè i loro ultimatum possano essere soddisfatti”, ha rimarcato, “né Kharkiv, né Mariupol, né Kiev, né io, il presidente, possiamo farlo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata