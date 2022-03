Milano, 21 mar. (LaPresse) – “Sosteneteci perché anche la vostra vita dipende da questo. Non sponsorizzate la macchina militare della Russia, non un singolo euro per gli occupanti. Chiudete tutti i porti per loro, non fornite beni, rinunciate alle fonti di energia russe. Fate pressione sulla Russia affinché lasci l’Ucraina”. È l’appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky agli europei, in un messaggio indirizzato ai cittadini tedeschi, di cui riporta una traduzione il Kyiv Independent.

