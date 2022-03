Milano, 21 mar. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti apprezzano profondamente la leadership e l’impegno dell’Italia nei confronti del popolo ucraino”. Lo afferma l’ambasciata americana a in Italia. “Contrariamente a recenti commenti falsi e non attribuiti a una fonte . Si legge in una nota -, l’Italia continua a dimostrarsi un forte esportatore di sicurezza e un robusto contributore della Nato lungo il fianco meridionale e orientale dell’Alleanza. Il Dipartimento della Difesa apprezza i significativi contributi che l’Italia ha dato all’Ucraina e a sostegno dell’Alleanza. Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con tutti gli alleati e i partner sugli impegni futuri per l’Ucraina in questo momento critico per la sicurezza europea”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata