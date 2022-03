Milano, 21 mar. (LaPresse) – Kirill Kleymenov, vicedirettore generale della tv pubblica russa Channel One, ha accusato la giornalista Marina Ovsyannikova, protagonista di una clamorosa protesta in diretta durante un tg, di aver lavorato per l’intelligence del Regno Unito. Lo riportano i media britannici. Ovsyannikova aveva mostrato un cartello che incitava a fermare la guerra in Ucraina ed è stata multata per manifestazione non autorizzata. Kleymenov ha affermato che Ovsyannikova ha “tradito il suo paese”.

