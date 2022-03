Mariupol (Ucraina), 21 mar. (LaPresse/AP) – Testimoni che fuggono dalla città portuale di Mariupolo riferiscono che è stata quasi interamente distrutta dai bombardamenti russo e dai pesanti combattimenti. Maria Fiodorova ha attraversato oggi il confine dall’Ucraina a Medyka, in Polonia, dopo un arduo viaggio di cinque giorni. La donna di 77 anni ha raccontato ad Associated Press che la città è al 90 percento distrutta, con ogni edificio raso al suolo. Un video di AP mostra i residenti che spingono carrelli e sacchi di cibo e forniture tra le macerie. L’assedio ha causato carenze di cibo, acqua ed energia, secondo i funzionari della città almeno 2.300 civili sono stati uccisi finora a Mariupol. Un’altra donna ucraina che ha raggiunto il confine polacco ha detto di aver lasciato una sorella a Mariupol che ha riferito che i soldati russi non permettono a nessuno di andarsene: “Ci sono molti soldati russi che camminano per la città. I civili non possono andarsene”, ha detto ad AP Yulia Bondarieva, fuggita da Kharkiv a Medyka, spiegando di temere che sua sorella e la sua famiglia avrebbero presto finito il cibo e l’acqua.

