Roma, 21 mar. (LaPresse) – “Al Senato voteremo a favore dell’invio delle armi, come fatto alla Camera. Putin? Quel che sta facendo è un atto di follia, un atto criminale. Giusto fare la propria parte come UE per difendere il popolo ucraino, ma bisogna puntare più su diplomazia”. . Così il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, intervistato a ‘Un giorno da pecora’. “Salvini ha detto che sarebbe in difficoltà a votare per invio armi? Certo, non si fanno certe cose a cuor leggero, una cosa che un po’ tutti provano in Parlamento. Tipologia armi secretate? Io sono favorevole alla trasparenza”, aggiunge.

