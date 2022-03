Milano, 21 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha aggiunto una tappa in Polonia al suo prossimo viaggio in Europa per colloqui urgenti con la NATO e gli alleati europei. Il viaggio arriva proprio nel momento in cui le forze russe concentrano il loro fuoco sulle città e sui civili intrappolati nella loro invasione dell’Ucraina da quasi un mese. I funzionari della Casa Bianca affermano che Biden si recherà prima a Bruxelles e poi in Polonia, dove incontrerà i leader europei. La Polonia confina con l’Ucraina e ha accolto oltre 2 milioni di rifugiati dai combattimenti. È stato uno dei paesi più espliciti nel chiedere agli altri membri della NATO di prendere in considerazione l’idea di essere più coinvolti per frenare lo spargimento di sangue in Ucraina.

