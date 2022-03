Milano, 21 mar. (LaPresse/AP) – Una perdita di ammoniaca in un impianto chimico nella città di Sumy, nell’Ucraina orientale, ha contaminato un’area con un raggio di oltre 2,5 chilometri. Il governatore regionale di Sumy Dmytro Zhyvytskyy non ha detto cosa abbia causato la fuga della sostanza. Lo stabilimento di Sumykhimprom si trova alla periferia orientale della città, che ha una popolazione di circa 263.000 abitanti ed è stata regolarmente bombardata dalle truppe russe nelle ultime settimane. “Per il centro di Sumy, non c’è nessuna minaccia ora, dal momento che il vento non soffia sulla città”, ha detto Zhyvytskyy. Il vicino villaggio di Novoselytsya, a circa 1,5 chilometri a sud-est di Sumy, è invece minacciato. Le squadre di emergenza stavano lavorando per contenere la perdita.

