Roma, 21 mar. (LaPresse) – Il presidente della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha annunciato in un video l’invio di nuove unità delle forze di sicurezza in Ucraina. “Migliaia di volontari e agenti delle forze dell’ordine cecene si stanno precipitando in battaglia, ma abbiamo selezionato fra loro i soldati migliori e più motivati. Non abbiamo dubbi che faranno fronte alle loro missioni di combattimento”, ha spiegato su Telegram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata