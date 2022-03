Roma, 21 mar. (LaPresse) – Ci saranno degli aiuti diretti per l’accoglienza? “Oggi non è previsto, passa tutto attraverso la protezione civile, il ministero dell’Interno e dell’Economia e sembra funzionare. Quello che è cruciale è che questi aiuti, erogati direttamente o attraverso una procedura vengano dati subito perché il bisogno è ora”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi a margine della visita all’hub dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l’Ucraina a Palmanova (Ud). “L’organizzazione della protezione civile e il lavoro che viene fatto – ha aggiunto – non sfugge alla complessità, ci sono percorsi per i minori e per le donne e sono minori di un tipo nuovo”.

