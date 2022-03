Bruxelles, 21 mar. (LaPresse) – “Sulle sanzioni siamo pienamente aperti come Italia a un quinto pacchetto di sanzioni. Non solo non ci sono veti da parte italiana, ma aspettiamo la proposta della Commissione. E’ chiaro che finché non saranno dati dei segnali di de-escalation noi non potremo che continuare a indebolire l’economia russa e quindi a ridurre lo spazio di manovra economico di Putin per finanziare questa guerra”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Consiglio Ue Affari Esteri a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata