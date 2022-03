Roma, 21 mar. (LaPresse) – Non ci sono “progressi significativi” nei colloqui fra Russia e Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ai media di Mosca. Allo stesso tempo quindi a oggi, non ci sono le basi per un incontro al vertice fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

