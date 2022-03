Roma, 21 mar. (Lapresse) – Non si discute sulla ripresa del cessate il fuoco per il periodo dei negoziati con l’Ucraina, i nazionalisti usano le pause per riorganizzarsi. Lo ha detto ai giornalisti l’addetto stampa Cremlino, Dmitry Peskov. “Qualsiasi interruzione, viene utilizzata dalle unità nazionaliste per riorganizzarsi”, ha spiegato.

