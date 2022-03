Milano, 21 mar. (LaPresse) – Se l’Unione europea adottasse la decisione di imporre un embargo alle forniture di petrolio russo, questo colpirebbe tutti. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Per quanto ne sappiamo il tema di un embargo sulle forniture di petrolio russo viene attivamente discusso. Questo tema è molto complicato perché un embargo del genere colpirebbe, e in modo molto serio, il mercato petrolifero mondiale in generale”, ha detto Peskov, aggiungendo che una decisione del genere “colpirà in modo grave in peggio gli equilibri energetici nel continente europeo” e “al tempo stesso gli americani staranno molto meglio degli europei”. “Gli europei avranno tempi duri. Probabilmente questa è una decisione che colpirà tutti”, ha concluso Peskov.

