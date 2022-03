Milano, 21 mar. (LaPresse) – Nel colloquio telefonico sulla situazione ucraina tra il presidente americano Joe Biden e il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro britannico Boris Johnson, “iI leader hanno discusso le loro serie preoccupazioni per le tattiche brutali della Russia in Ucraina, compresi i suoi attacchi ai civili. Hanno sottolineato il loro continuo sostegno all’Ucraina, anche fornendo assistenza di sicurezza ai coraggiosi ucraini che stanno difendendo il loro paese dall’aggressione russa e assistenza umanitaria ai milioni di ucraini che sono fuggiti dalla violenza. I leader hanno anche esaminato i recenti sforzi diplomatici a sostegno dell’Ucraina per raggiungere un cessate il fuoco”. Lo rende noto la Casa Bianca.

