Palermo, 21 mar. (LaPresse) – Sarebbero almeno venti i morti per un naufragio al largo della Tunisia secondo quanto riporta l’agenzia tunisina Tap. Per Alarm Phone potrebbe trattarsi di una delle due imbarcazioni di migranti partite dalle spiagge di Nabeul dieci giorni fa e di cui non si hanno più notizie da nove giorni. Secondo Alarm Phone sulle due carrette del mare ci sono a bordo 60 e 24 persone. “Le autorità si rifiutano di dare informazioni – spiega Alarm Phone – e temiamo siano naufragate”. La maggior parte dei migranti è di nazionalità siriana.

