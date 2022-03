Torino, 21 mar. (LaPresse) – “La Mercedes è più indietro, di almeno mezzo secondo. La Red Bull troverà l’affidabilità, non penso sia un problema. Hanno avuto questo incidente ma erano competitivi”. Lo ha detto a LaPresse Flavio Briatore, ex team manager in Formula 1 della scuderia Benetton, all’indomani della doppietta della Ferrari nel Gp del Bahrain, primo appuntamento della stagione. “Se al posto di Hamilton sarei preoccupato? No, la Mercedes è un grande team, durante l’anno farà degli sviluppi importanti. E poi anche lui era lì, in gara è andata anche meglio che in qualifica – ha aggiunto – Ora vediamo cosa succede a Gedda ma solo a Barcellona avremo delle idee un po’ più chiare su tutto”.

