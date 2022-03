Torino, 21 mar. (LaPresse) – “Già da adesso si può dire che la Ferrari può lottare per il Mondiale, per vincerlo bisogna vedere. Il Mondiale è lungo, non ci si può pensare già ora dopo la prima gara”. Lo ha detto a LaPresse Flavio Briatore, ex team manager in Formula 1 della scuderia Benetton, all’indomani della doppietta della Ferrari nel Gp del Bahrain, primo appuntamento della stagione. “Essere lì era la cosa più importante, mal che vada un podio si può fare. Poi i piloti più bravi e gli sviluppi faranno la differenza – ha aggiunto – La Ferrari ha fatto un grosso step di motore, basta vedere le performance di Haas e Alfa Romeo. E’ stata competitiva per tutta la gara, sicuramente è una protagonista di questo mondiale. Il Mondiale poi è come un Giro d’Italia, per vincerlo bisogna arrivare anche secondi e terzi, prendendo punti ogni gara”.

