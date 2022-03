Torino, 21 mar. (LaPresse) – “Il mondo dell’acqua con questi aumenti di energia e materie prime, siccome la bottiglia incide per circa l’80% su tutti i costi, vede tutti molto in difficoltà. Pensiamo tutti quest’anno di portare dei bilanci non positivi”. Lo ha detto Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, commentando con LaPresse la situazione del caro energia e caro materie prime. “Il numero delle bottiglie quando hai dei margini così piccoli moltiplicati possono portare o degli utili o delle forti perdite. Per noi – precisa – che lavoriamo con la grande distribuzione è impossibile chiudere gli impianti perché se manchiamo le consegne ci tolgono gli spazi nei supermercati. Per cui dobbiamo continuare ma sarà molto dura”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata