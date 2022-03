Milano, 21 mar. (LaPresse) – Il pm Paolo Storari si è rivolto all’allora consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, consegnandogli i verbali secretati degli interrogatori dell’avvocato siciliano Piero Amara nei quali il legale parlava della Loggia Ungheria “sulla base delle competenze del Csm”, che ha “poteri di ispezione e conoscitivi”, dai quali “è conseguito il principio della acquisibilità di notizie coperte dal segreto istruttorio”. Lo si legge in un passaggio delle 45 pagine delle motivazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari di Brescia Federica Brugnara ha assolto il pm milanese Paolo Storari dall’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio “perchè il fatto non costituisce reato”.

